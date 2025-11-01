Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz’a tepki
Galatasaray’ın, Trabzonspor ile yaptığı müsabakada bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, Barış Alper Yılmaz’a oyundan çıkarken ıslıkla tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile mücadele etti. Bu karşılaşmada sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz’a taraftarlar tepki gösterdi.
Mücadelenin 74. dakikasında Yılmaz oyundan çıkarken, bazı sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken, bazı taraftarlar da alkışla destek verdi. 25 yaşındaki futbolcu daha sonra koşarak direkt yedek kulübesine gitti.
Barış Alper Yılmaz’ın yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA