Galatasaray: Teknik direktörlük için Okan Buruk ile görüşmelere başlandı
Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Edinilen bilgilere göre Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin cuma günü atılacağı öğrenildi.