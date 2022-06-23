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Galatasaray: Teknik direktörlük için Okan Buruk ile görüşmelere başlandı

Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Okan Buruk'u getirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Teknik Direktör Okan Buruk ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Edinilen bilgilere göre Okan Buruk ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi sözleşmenin cuma günü atılacağı öğrenildi.

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