Galatasaray Teknoloji AŞ'yi hayata geçirdi

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar spor dünyasına teknoloji ihraç eden bir yapı kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket GS Plus, GS Tatil, GS Para gibi alt markaları tek bir dijital çatı altında toplayacak.

Taraftar deneyimini yeniden tanımlayacak yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve veri odaklı çözümlerle maç günü ve dijital etkileşimleri dönüştürecek.

Galatasaray Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oldu:

Başkan: Dursun Özbek

Başkan Vekilleri: Eray Yazgan, R. Erdem Erkul

Yönetim Kurulu Üyeleri: Emir Aral, Başar Ay, Aziz Mesut Aykaç, Semih İncedayı, Yasin Beceni, Zehra Öney, Saltuk Buğrahan Budak

Galatasaray Teknoloji AŞ Genel Müdürlüğü görevine ise Uğurcan Uğur getirildi.