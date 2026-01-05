Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? GS - TS mücadelesi saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa yarı finali için geri sayım başladı. Galatasaray ile Trabzonspor Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi birtakım sorulara cevap aranıyor. Bunlardan biri de "Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu... İşte detaylar.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman?

Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, İlkay, Barış, Sane, Yunus, Icardi.

Trabzonspor: Onana, Ozan, Serdar, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Augusto.

As forvetler yok

Galatasaray ile Trabzonspor, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle önemli isimlerinden yoksun sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, bordo-mavililerde ise Paul Onuachu ile Christ Inao Oulai, ülkelerinin turnuvadaki mücadeleleri sürdüğü için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

142. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 141 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında RAMS Park’ta oynanan müsabakada 0-0 berabere sona erdi.