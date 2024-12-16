Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da derbi maçını kayıpsız atlatmak istiyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.



RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

38 puanla zirvede

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.



Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Davinson Sanchez ve Victor Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.



Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.