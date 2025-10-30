Galatasaray - Trabzonspor derbisi için nefesler tutuldu. Futbolseverler bu maçı heyecanla beklerken "Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

141. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 141. kez karşı karşıya gelecek. 51 yıllık rekabette resmi ve özel 140 karşılaşmanın 65'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.