Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Kupa heyecanı başlıyor. İlk olarak Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Daha sonra ise Fenerbahçe ile Samsunspor mücadele verecek. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı mücadele bilgilerine ulaşmak isterken "Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman

Galatasaray Trabzonspor maçı 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka ATV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da önemli eksikler

Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.

Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Eren Elmalı dönüyor

Galatasaray'da bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, formasına kavuşuyor.

Eren, 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

Cezası biten milli futbolcunun, eski takımı Trabzonspor karşısında kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray, 8. Süper Kupa zaferinin peşinde

Galatasaray, tarihinde 8. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmayı hedefliyor.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılı ekip, 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Süper Kupa'yı 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Galatasaray, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da en başarılı ekip oldu.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 defa kazanan Galatasaray, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 1965-1966, 1968-1969, 1971-1972, 1981-1982, 1986-1987, 1987-1988, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996 ve 1996-1997 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Bordo-mavililer finale yükselmek istiyor

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Gaziantep'te oynanan final maçında Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, bu kez rakibini yenerek Süper Kupa'da finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.

Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.

Trabzonspor, kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek.