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Galatasaray tüm futbolcu alacaklarını ödedi

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

Galatasaray tüm futbolcu alacaklarını ödedi
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Kovid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray

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