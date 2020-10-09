Galatasaray tüm futbolcu alacaklarını ödedi
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm futbolcuların alacaklarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını Kovid-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA