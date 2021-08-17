Galatasaray, Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, Tunç Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan katıldı.

Sponsorluk anlaşmasının futbol takımının çorap ve kadın voleybol takımının yaka reklamını kapsadığı belirtildi.

Köksal Ünlü, bu sponsorluğun kendileri için çok kıymetli bir sponsorluk olduğunu dile getirerek, "Dünyanın ekonomik olarak zor şartlar yaşadığı ortamda Dinçer Bey kurumsal olarak Galatasaray'a katkıda bulunmak istediğini söyleyip bu konuda inisiyatif aldı. Bu, bizleri de kamçılayan bir durum oluşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir yıllığına bir anlaşma yapıyoruz. Böyle dönemde tüm Galatasaraylılardan benzeri refleksleri bekliyoruz. Biraz daha hızlanmak adına bu sponsorluk işlerinde Dinçer Bey'in gösterdiği alicenaplığı kurumsal anlamda Galatasaray'ın içine taşımalarını tüm Galatasaraylılardan rica ediyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddeti

Ünlü, Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı futbolculardan Marcao'nun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yönelik şiddetiyle ilgili gelen soruya ise şu yanıtı verdi:

"Fatih hocamın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Dün gece yaşanan talihsiz olaydan sonra başkanımız ve Fatih hoca bir araya geldi. Önce bir durum değerlendirmesi yaptık. Ondan sonra bir iki kez ben de kendileriyle görüştüm. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bu boyutta olmaması gereken şeyler, sahada olabiliyor. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet, sadece dünkü olayla ilgili değil, geneliyle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlıyor, gün içinde bize iletecekler. Adli dava değil ama idari bir durum var, idari bir ceza söz konusu. Kamuoyu müsterih olsun ki yapılanla ilgili ceza yaptırımı uygulanacaktır. İdari karar verilmeden önce teknik heyetten rapor istendi, birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, sonra görüşüp kamuoyuna bununla ilgili bilgi veririz. Yüzde 99 bugün karar çıkacaktır. Bu bir öfke patlaması da olabilir, birikim de olabilir. Adrenalinin tetiklediği bir kontrolsüzlük olabilir. Olmaması gereken bir şey, idari yaptırım mutlaka uygulanacaktır. Gün içinde büyük olasılıkla karar verilir ve kamuoyuna duyururuz."

Stat isim sponsorluğu konusunda da önemli adımlar attıklarının altını çizen Köksal Ünlü, şöyle konuştu:

"Üç firma ile görüşmüştük, bunlardan biriyle ciddi yol alındı. Gelinen noktada Türk Telekom'la birtakım rüçhan hakkı kullanımı var. Türk Telekom'a bunu bildirmemiz gerekiyordu, bunu da bildirdik. Başka talipler de çıktı. Esas hikaye Galatasaray'ın haklarını, değerini, garanti ve teminatlarla mukavelelere dökebilmek. Yurt dışıyla yaptığımız görüşmede, ön protokolü imzaladığımız, yetki aldıktan sonra kağıda dökmek istediğimiz mukavelede bir teminat mektubu sıkıntısı çıktı. Biz Galatasaray'ın hiçbir hakkını garanti olmadan herhangi birine devretmeyiz. Mukavele şartlarını haklı olarak soruyorlar. Yeni sponsor adayları da ortaya çıktı. Forma sponsorluğumuz da iyileştirilerek devam edecek. Stat isim hakkı, yeni taleplerin de olmasıyla daha ciddi bir seviyeye geldi. Kısa bir sürede bu işi bitireceğiz."

Ünlü, kadın voleybol takımının da yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu, Avrupa'da final oynayan, şampiyonluklar kazanan bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Azaphan: "Galatasaray'a sponsor olmak çocukluk hayalimdi"

Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, Galatasaray ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan dolayı mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, "Tunç Holding olarak Galatasaray'a sponsor olmak çocukluk hayalimdi. Çok teşekkür ediyorum. Bu sadece 2021-2022 sezonu için değil, diğer yıllarda da takımımın yanında olacağıma söz veriyorum. Tekrar başkanımız Burak Bey'e ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Fatih hocama da teşekkür etmek istiyorum. Kimseyi aramadan onunla fikir alışverişi yaptık, o da beni yönlendirdi. Manevi desteğinden dolayı hocama teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Azaphan, "Galatasaray'da yönetici olmak istiyor musunuz?" sorusunu ise "Yönetici olmak ya da yönetim kurulu üyesi olmak bana şeref verir ama şu an hiç öyle bir şey düşünmedim. Başkanımızdan bir teklif gelirse 'Hayır' demem ama Galatasaray taraftarı olarak da her zaman kulübümün yanında olmak benim için maddi manevi yetiyor. Görev verilirse de alırım, şeref de duyarım." şeklinde yanıtladı.