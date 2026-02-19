Galatasaray tur kapısını araladı: Kasasına koyacağı para miktarı da belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus’u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi ciddi bir avantaj yakaladı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle birlikte İtalyan ekiplerine karşı iç sahada 63 yıldır süren yenilmezlik serisini sürdürdü. Ayrıca iki takım arasında oynanan 7’nci maçta 3’üncü kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında İstanbul’da Juventus’u 4’üncü kez ağırlayan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 3’üncü galibiyetine ulaştı. Şampiyonlar Ligi tarihinde rakibiyle 7 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İstanbul’daki 4 maçta da yenilgi yaşamayan temsilcimiz, sahasında Juventus’a karşı üst üste 3’üncü kez kazanmış oldu.

Galatasaray'ın kasası dolacak

Öte yandan son 16 bileti, kulüp bütçesi açısından da önemli bir katkı sağlayacak. 5-2’lik sonuçla tur kapısını aralayan Galatasaray, 11 milyon euro daha gelir elde edecek. Daha önceki aşamalardan 42,5 milyon euro kazanan sarı-kırmızılıların toplam geliri 53,5 milyon euroya yükselecek.