Galatasaray, Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sar-kırmızılılar, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Son Türkiye Kupası şampiyonu olan Aslan, bu sezonki kupa macerasına da galibiyetle başladı.

Galatasaray bu maçın ardından kupada sırasıyla Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynayacak.