Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda tribünlerde yer alan yaklaşık 7 bin taraftarının da desteğiyle müsabakaya iyi başlayan Galatasaray, rakip kalede baskı kurdu. Ancak 11. dakikada diğer yarı alanda kullanılan taç atışı kendi kalesinde tehlikeye dönüştü ve Marvin Egho, Randers'i 1-0 öne geçiren golü buldu.

Skor olarak geri düşen sarı-kırmızılı ekip, üst üste tehlikeli ataklar geliştirse de ilk yarıda golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısını konuk takım 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıya adeta golle başlayan Galatasaray, 48. dakikada Patrick Van Aanholt'un ağları havalandırmasıyla beraberliği buldu. Mbaye Diagne ile üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamayan sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İyi oyununu sürdüren Galatasaray, kalan dakikalarda farkı açamasa da karşılaşmayı 2-1 kazandı. Danimarka'daki 1-1 beraberlikle sona eren ilk maçın rövanşını 2-1 kazanan Galatasaray gruplara adını yazdırdı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Aytaç Kara), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Akbaba), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Babel (Dk. 73 Emre Kılınç), Diagne (Dk. 87 Mustafa Muhammed)

Randers: Carlgren, Kallesoe, Piesinger, Marxen, Kopplin (Dk. 63 Oliver Kristensen), Kehinde (Dk. 83 Filip Kristensen), Johnsen, Lauenborg​​​, Tibbling (Dk. 63 Ankersen), Egho (Dk. 70 Kamara), Mistrati (Dk. 63 Klysner)

Goller: Dk. 11 Egho (Randers), Dk. 48 Van Aanholt, Dk. 59 Lauenborg (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 39 Van Aanholt, Dk. 54 Alpaslan Öztürk, Dk. 70 Luyindama, Dk. 90 Muslera (Galatasaray), Dk. 54 Egho, Dk. 66 Johnsen, Dk. 71 Kamara, Dk. 90+1 Piesinger, Dk. 90+5 Filip Kristensen (Randers)