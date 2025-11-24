Şampiyonlar Ligi 5. maç heyecanı başlıyor. Galatasaray kendi sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı ağırlıyor. Alınacak galibiyet hem derbi öncesi büyük bir moral olacak hem de ilk 8 için büyük bir avantajı getirecek. Heyecan her geçen dakika artarken "Galatasaray Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?

Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Sakatlıklar can sıkıyor

Sarı-kırmızılı ekip, yarın Union SG ile oynayacağı karşılaşma öncesi kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. Takımda sakatlıkları süren Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo’nun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Gençlerbirliği maçında 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina’nın durumu ise bugünkü antrenmanın ardından netleşecek.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle kadroda yer alamayacak. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde bulunmadığı için karşılaşmada görev yapamayacak.

Jakobs sarı kart sınırında

Galatasaray’ın Senegalli savunmacısı Ismail Jakobs, mücadeleye sarı kart sınırında çıkacak. Jakobs, yarın kart görmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco deplasmanında forma giyemeyecek.