Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu öncesinde kombine bilet fiyatları açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray, belirledikleri rakamlarla Avrupa futbolunun dev kulüplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Fenerbahçe bilet fiyatında Avrupa rekoru kırdı

Sarı-lacivertli kulüp, maraton alt E Blok ve Fenerium alt E Blok kombine biletlerini bu sezon 130 bin lira artırarak 455 bin liraya yükseltti. Bu rakam, Avrupa genelinde bir futbol kulübü tarafından belirlenmiş en yüksek kombine fiyatı oldu.

Premier Lig’de Tottenham’ın en pahalı kombinesi 129 bin lira seviyesinde bulunurken, Fenerbahçe’nin fiyatı 3,5 kat daha fazla.

Galatasaray ikinci sırada

Galatasaray, bu sezon en pahalı kombine fiyatını 180 bin lira olarak belirledi. Bu rakamla Avrupa’da ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A’dan Milan (133 bin lira), Inter (126 bin lira), Juventus (119 bin lira) ve Napoli’yi geride bıraktı.

Beşiktaş ve Trabzonspor da Avrupa liderleri arasında

Beşiktaş’ın en pahalı kombinesi 115 bin lira ile Arsenal ve Juventus’un en yüksek fiyatlarıyla aynı seviyede bulunuyor. Trabzonspor ise 90 bin lira ile Manchester City (87 bin lira), PSG (63 bin lira) ve Barcelona’dan (39 bin lira) daha pahalı bir seviyede yer aldı.

Avrupa Devleri geri planda kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin en pahalı kombinesi 63 bin lira ile Fenerbahçe’nin fiyatının 7, Galatasaray’ın ise 3 kat altında kaldı.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus’un en ucuz kombine fiyatları 14-15 bin lira civarında seyrederken; Galatasaray’ın en ucuzu 24 bin lira, Fenerbahçe’nin ise 20 bin 500 lira ile daha yüksek.