Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.

Sarı kırmızılı takım, play-off turunu geçtiği taktirde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi

Fenerbahçe, Lille'i elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç İstanbul'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde yeni formata göre takım sayısı 32’den 36’ya yükseltilirken geleneksel grup aşaması yerine lig sistemine geçilecek. Takımlar 4’ü deplasman 4’ü ev sahibi olmak üzere toplam 8 karşılaşma oynayacak.

Son 16 turu için iki ayaklı play-off

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.