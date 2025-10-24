Galatasaray ve Puma’dan 83 milyon euroluk anlaşma

Galatasaray, mevcut forma tedarikçisi Puma ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinin süresini ve mali şartlarını güncelledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında imzalanan ek protokolle sözleşme süresi “5+5 yıllık sistemle” 2035-2036 sezonuna kadar uzatıldı.

Yeni düzenlemeye göre, sarı-kırmızılı kulübe ödenecek sabit ödeme tutarı 25 milyon eurodan 83 milyon euroya yükseltildi. Ayrıca performans kriterlerine bağlı olarak 14,5 milyon euroya kadar ek başarı bonusu öngörüldü.

Galatasaray Sportif AŞ’nin açıklamasında, yapılan anlaşmanın kulübün uzun vadeli gelir istikrarına katkı sağlayacağı belirtildi.