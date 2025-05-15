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Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
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TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA