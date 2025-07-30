Galatasaray, Victor Osimhen'i İstanbul'a getirdi
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.
Galatasaray, uzun süredir gündemi meşgul eden Victor Osimhen transferinde muradına erdi. Sarı-kırmızılılar, taraftarların dört gözle beklediği yıldız golcüyü nihayet İstanbul’a getirdi.
Sosyal medyada şov yapıldı
Transferin resmiyete kavuşmasının ardından Galatasaray cephesi, sosyal medyada adeta coştu. İlk olarak Osimhen’in meşhur maskesiyle yapılan “hazır mıyız?” paylaşımıyla heyecan doruğa çıktı. Ardından, oyuncunun gelişine özel uçak takip yayını paylaşan kulüp, taraftarı ekran başına kilitledi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yıldız ismi artık yalnızca hayallerinde değil, Florya'da da görmeye hazırlanıyor.