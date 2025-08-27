Galatasaray, Wilfried Singo’nun transferi için resmi görüşmelere başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki oyuncunun gece saat 02.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi bekleniyor.

Monaco’da 35 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Fransız temsilcisi Monaco ile 35 resmi maçta forma giyen Singo, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Fildişili futbolcu, stoper mevkiinin yanı sıra sağ bek olarak da görev alabiliyor.

Anlaşma şartları basına yansıdı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray ile Monaco kulübü arasında Singo’nun bonservisi için 30 milyon avro + 5 milyon avro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşma sağlandı. Oyuncunun, sarı-kırmızılı kulüple 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.