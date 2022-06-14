  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
Takip Et

Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

11 Haziran'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Dursun Özbek başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Galatasaray’da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Başkan: Dursun Özbek

İkinci Başkan: Metin Öztürk

Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu

Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey

Genel Sekreter: Eray Yazgan

Muhasip Üye: Levent Yaz

Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı

Galatasaray Haberleri

Galatasaray'da devir teslim töreni yapıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
galatasaray