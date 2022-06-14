Galatasaray yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray’da yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Galatasaray Lisesi’nde Abdurrahman Şeref Salonu’nda yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev bölümleri ve bazı yönetim kurulu kararları alındığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:



Başkan: Dursun Özbek



İkinci Başkan: Metin Öztürk



Başkan Yardımcısı: Niyazi Yelkencioğlu



Başkan Yardımcısı: Ahmet Cemal Özgörkey



Genel Sekreter: Eray Yazgan



Muhasip Üye: Levent Yaz