Galatasaray, Young Boys'la rövanşa hazırlanıyor
Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İstanbul'daki Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
İlk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, rakibini 27 Ağustos'ta İstanbul'da ağırlayacak.