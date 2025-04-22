Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek kupada finale yükseldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan karşılaşma saat 20.45'te başladı.

Goller: 26' Osimhen, 42' Torreira, 48 ve 55' Sallai, 53' Pedrinho, 90+1' Yusuf Demir

Okan Buruk, Galatasaray ile ilk kez kupada finalde

Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Trendyol Süper Lig'de ve TFF Süper Kupa'da şampiyonluklar yaşayan Okan Buruk da sarı-kırmızılılarla ilk kez kupada finale yükseldi.

Buruk, daha önce 2017-2018 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken, Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Buruk'un ekibi sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılıp, kupayı kazanmıştı.

Victor Osimhen gol sayısını 30’a çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı.