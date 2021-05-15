Galatasaray'a ilk yarı şoku: 0-1

11. dakikada Taylan Antalyalı'nın uzun pasında Semih Kaya'nın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Arda Turan'un önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun uygun durumda vuruşunda top yandan auta gitti.

13. dakikada Hadebe'nin ayağıyla uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazdaki topu uzaklaştırmak için hamle yapan kaleci Ertaç'tan önce Arda Turan meşin yuvarlağı indirdi. Halil Dervişoğlu'nun zor pozisyonda boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında altıpas gerisindeki Babel, kafayla vurduğu topu yandan auta gönderdi.

23. dakikada sağ kanattaki Babel'in ortasında altıpas üzerindeki Halil Dervişoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma topu kornere attı.

28. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında penaltı noktasındaki Emre Akbaba uygun durumda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

39. dakikada konuk takım öne geçti. Fofana'nın pasıyla sağdan atağa katılan Chebake, son çizgiye inerek ortasını açtı. Ceza sahasının ters kanadındaki Adem Büyük'ün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Helenex Yeni Malatyaspor 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ilk 11'i şöyle:

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Galatasaray altı eksikle çıktı

Sarı-kırmızılı ekipte Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Falcao, son haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Onyekuru da müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Annesi vefat eden Martin Linnes de kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Sakatlığı süren sol bek Emre Taşdemir'in yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve stoper Valentine Ozornwafor'un da müsabaka kadrosuna isimleri yazılmadı.

Yeni Malatyaspor'da tek değişiklik

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya Ertaç Özbir Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace Fortuna, Teenage Hadebe, Karim Hafes, Zeki Yavru, Stephen Mallan, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, 11'i ile çıktı.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Ahmed İldiz, Eric Ndizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir yer aldı.

İrfan Buz, son Hatayspor müsabakasına ilk 11'de görevlendirdiği kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun sağ bek Chebake'ye formayı verdi.

Galatasaray taraftarından Filistin mesajı

Galatasaray taraftar grubu "ultrAslan", İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için pankartlar hazırladı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerine asılan pankartlarda "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi", "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadeleri yer aldı.

İki pankarta ise Hz. Ali'nin "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun." ve "Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır." sözleri yazıldı.