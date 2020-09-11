Galatasaray'a veda etti

11 Eylül 2020

Kapı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

""Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlanghıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşında beni Denizli'den Florya'ya getiren futbolcu, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti. Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolcunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynaduğım maçlar oldu, ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

18 yaşındaki genç futbolcunun bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Bir grup Galatasaray taraftarı Mustafa Kapı'nın ayrılmasına sitem ederken, bir grup ise başarılar diledi.

Kapı'nın önümüzdeki günlerde Lille ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.