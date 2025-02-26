Galatasaray'a yeni sponsor! İmzalar atıldı

Galatasaray Kulübü ile akıllı ev aletleri markası Dreame Technology firması arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

İstanbul'daki RAMS Park'ta yapılan törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia ve Dreame Technology Türkiye Genel Müdürü Engin Cesurer katıldı.

Açıklamada bulunan Toni Xia, "Türkiye'nin en köklü ve başarılı spor kulüplerinden Galatasaray ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedeflerimizden biri Galatasaray Kulübü gibi Türkiye'nin lider markalarından biri olmak" dedi.

Niyazi Yelkencioğlu ise "Dreame Technology markası, sahip olduğu inovasyon gücüyle hizmet verdiği alanlarda Galatasaray ile beraber olacak. Kendileri dünya lideri markalardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Derbiye değindi

Yelkencioğlu, derbi maçındaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Maçtan önce ortalık o kadar gerildi ki, ilk devre Fenerbahçe stadında oynadık orada böyle güvenlik yoktu. Sahamızda bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu diyebilirim. Bu bizim aleyhimize olan bir durumdu. Rakip takımın yöneticileri ve teknik direktörleri 'hakem iyi olduğu için sahaya bir şey atılmadı' diyor ama bu yanlış. Daha önce de çok bir şey atılmıyordu. Aşağıda oturan insanların kafasına yanan meşaleler atıldı. O kadar polis vardı, nasıl böyle şeyler oldu içeri girdi onları da bilmiyorum."

'Sponsorluklarda eskisinden daha dikkatliyiz'

Sponsorluklar konusunda her zaman seçici davrandıklarını aktaran Yelkencioğlu, "Yarın ne çıkacağı konusunda bilemediğimiz olayların tabii önüne geçemiyoruz ama elimizden geldiğince dikkat ediyoruz, incelemeleri yapıyoruz. Eskisinden daha dikkatliyiz bu konuda." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı hakem tartışmaları

Niyazi Yelkencioğlu, sözlerini yabancı hakemle ilgili şu ifadelerle tamamladı: "Trabzonspor ve Beşiktaş bu maçı görselerdi yabancı hakem istemeyebilirlerdi. Biz çok büyük özelliğini görmedik. Türk hakemlerimizden daha fazla ne yaptı, tüy mü dikti bilemiyorum. Topun oyunda kalma süresi Türk hakemlerle neredeyse aynı. Ne taraftan baktığınıza bağlı. Yapılan faullerde genellikle bizim aleyhimize diye gördük verilen kartlarda da öyle. Biz, federasyona 'iyi hakem istiyoruz' demiştik ama tek şartımız vardı. O da 'bu olmasın' demiştik. Özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti, bu da normal bir şey değil diye düşünüyorum. Kararı Türk kamuoyuna bırakıyorum."