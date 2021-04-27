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Galatasaray'da 3 futbolcu COVID-19'a yakalandı

Galatasaray'dan, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." açıklaması yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Galatasaray'da üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılı takımda oyuncu ve teknik heyet ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı belirtilerek, "Üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

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Corona virüs