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Galatasaray'da 3 kişi COVID-19 pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncusu Taylan Antalyalı, yardımcı antrenör Selçuk İnan ve maç analiz sorumlusu Cihan Ünal'ın COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, COVID-19 testi pozitif sonuçlanan Taylan Antalyalı, Selçuk İnan ve Cihan Ünal için ilgili tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda da 5 oyuncu ve 1 teknik ekip üyesinin testi pozitif çıkmıştı.

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