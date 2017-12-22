Galatasaray'da 4. Terim dönemi resmen başladı

22 Aralık 2017

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlüğe gelmesi sonrası Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Fatih Terim kendisini 1,5 yıllığına Galatasaray Kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Terim, sezonun ikinci yarısı için 1 milyon euro, önümüzdeki yıl için ise 2 milyon euro kazanacak.

Özbek yaptığı açıklamada, "Antrenörümüz ile olan ilişkimiz geçen hafta bitti. En süratli şekilde kamp sürecine gireceğiz" dedi. Özbek, Fatih Terim'in alacağı ücret ile ilgili olarak, "1905 lira ücret versek olur mu dedik. Kendisi de bunu sevinçle karşıladı" diye konuştu.

"Daha fazlasını yapmak için buradayım"

Fatih Terim, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "İki şey konuşuldu. Bir tanesi ekonomi bir tanesi süre. Mayıstaki kongre sonrası tekrar masaya oturmak kaydıyla aramızda böyle bir şey geçti. Sayın başkanımıza, değerli yöneticilerimize ve tüm Galatasaray çalışanlarına tek teşekkür ediyorum. Elimi taşın altına sokmam gerektiğini düşündüğüm için bu çatı altındayım. Telaşlanmamalıyız. Genel olarak ilkleri yapmış böyle bir camianın yeni ilkleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazlasını yapma adına buradayız. Burada başkan, yönetim ve tüm Galatasaray çalışanları, muhteşem taraftarın takımıyla birleştiği andaki başarıyı ortaya koymak için buradayız."

Öte yandan Galatasaray, Fatih Terim'le anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir."