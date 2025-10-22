Google Haberler

Galatasaray’da Bodo-Glimt maçı öncesi İlkay Gündoğan şoku

Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo-Glimt’i konuk edecek Galatasaray’da, İlkay Gündoğan son taktik antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun bu akşamki maçta forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi öncesinde büyük bir şok yaşadı.

Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, maç öncesi yapılan son taktik antrenmanda sakatlandı ve idmanı tamamlayamadı.

Karar maç saatinde verşlecek

Gündoğan’ın, bu akşam RAMS Park’ta saat 19.45’te oynanacak kritik karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, son kontrollerin ardından kararını maç saatine yakın verecek.

Gündoğan’ın yerine Sara ya da Yunus Akgün’ün ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
