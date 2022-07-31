Galatasaray'da Dursun Özbek'e gayrimenkul yetkisi

Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, gayrimenkul ve taşınmazların değerlendirilmesi konusunda genel kuruldan yetki aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada üyeler, yönetim kurulunun taleplerini oy çokluğuyla kabul etti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu; Galatasaray Adası, Florya arazisi, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Kalamış tesisleri, Burhan Felek Ergün Gürsoy Yüzme Havuzu, Maslak Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Beyoğlu Hasnun Galip Binası'ndaki alanların değerlendirilmesi, yeni taşınmazların alınması, projelerle ilgili finansman sağlanabilmek için yeni kredi sözleşmelerinin imzalanması konularında 31 Mayıs 2024'e kadar her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunma yetkisi aldı.

Oylamanın ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Dursun Özbek, "Sevgili kardeşlerim insanların hayatında çok mutlu oldukları dönemler vardır. Benim hayatımda da en mutlu olduğum dönem bu akşam ve buna benzer akşamlardır. Benim mutluluğum nereden geliyor biliyor musunuz. İlk defa benim katıldığım genel kurullarda kardeşliğin ve barışın genel kurula sirayet ettiğini görüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.