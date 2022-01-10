Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Böylelikle Terim’in sarı-kırmızılıların başında 4. dönemi de sona erdi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı. 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan Terim’li Galatasaray, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

2021-2022 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor’un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.