Galatasaray'da Icardi devri bitiyor: Teklif belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 12 haftayı 29 puanla lider kapatan ve milli araya zirvede giren Galatasaray’da Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Arjantinli yıldızın geleceği hâlâ netleşmedi. Sarı-kırmızılılardaki macerasının devam etmemesi halinde hangi takıma gideceği merak konusu olurken, İtalya’dan dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Icardi'ye yakın takip

Corriere dello Sport’un haberine göre pek çok takım, Icardi’nin ilerleyen dönemdeki planlarıyla ilgili bilgi toplamaya başladı. Haberde, Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron’un, Icardi’nin ülkesine dönme konusundaki şartlarını öğrenmek istediği aktarıldı.

Ayrıca Meksika temsilcisi Club America’nın da oyuncunun durumu hakkında bilgi sorduğu belirtildi.

10 milyon Euro teklif edildi

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’nin Icardi’ye yıllık 10 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu öne sürülürken, alternatifler arasında Serie A’dan Milan’ın da bulunduğu ifade edildi.

Sezon performansı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 karşılaşmada görev yapan 32 yaşındaki golcü, 6 kez ağları sarstı ve toplam 624 dakika süre aldı.