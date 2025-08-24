Galatasaray'da ilklerin gecesi
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadele konuk takımın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelede Osimhen ve Sane bu seneki ilk gollerini atarken sarı-kırmızılı ekip maçı 4-0 galip bitirdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira’nın şutunda Kaleci Bilal’in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
16. dakikada Benes’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Denswil'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
25. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Yunus'un ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
27. dakikada Yunus’un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci Bilal ile karşı karşıya kalan Sane’nin şutunda Bilal gole izin vermedi.
37. dakikada Yunus’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sane’nin şutunda kaleci Bilal topu çeldi. Dönen topa Eren'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
39. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında arka direkte Jung'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sağ taraftan Sane’nin ortasına kale önünde iyi yükselen Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
49. dakikada sol çaprazda topla buluşan Cardoso’nun sert şutunda kaleci Günay iki hamlede topa sahip olmayı başardı.
59. dakikada Osimhen’in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sane, rakiplerinden kurtulup şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı.
70. dakikada Tuci’nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Mendes’in şutu az farkla auta çıktı.
72. dakikada sol kanattan Eren’in pasıyla topla buluşan Yunus’un şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
77. dakikada Mendes’in uzun topuyla sol kanatta topla buluşan Cardoso, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
86. dakikada sol taraftan çizgiye inen Zaniolo’nun kale önüne çevirdiği topa dokunuşunu yapan Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
90+3. dakikada Berkan'dan topu alan Sane ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-4