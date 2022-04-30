Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul için tavsiyesi kararı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü divan kurulu toplantısı, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili dün Nef Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Toplantıya başkan Burak Elmas, yönetici Polat Kalafatoğlu, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, son mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ve bazı hukukçuların katıldığını dile getiren Derkan, "Toplantıda 21-28 Mayıs'ta yapılmak üzere bir seçim tarihi üzerinde mutabakat sağlandı." dedi.

Başkan Burak Elmas'ın dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısını üzüntüyle izlediğini aktaran Derkan, "Toplantıyı tansiyonum çıkmış olarak, üzüntü ve şaşkınlıkla izledim. O toplantıdan sonra 'Herhalde benim istifa etmem lazım.' dedim. Vicdanım çok rahat. Divan başkanlığı olarak bu süreci başından beri Sayın Başkanlar, onların kıdemli hukukçuları, son genel kurulu yöneten Sayın Metin Sinan Aslan ve onun başkan vekilleri, Galatasaray’ın profesyonel hukuk departmanı ile bir koordinasyon içinde ve neredeyse 24 saat koordinasyon içinde yürütmeye çalıştık. Çıkan sonuç boş sandıklar. Bu ekibe teşekkür etmek istiyorum. İnsanüstü bir gayret sarf ettiler." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Galatasaray’ın insan kaynağını ve gücünü gördüğünü aktaran Aykutalp Derkan, "Galatasaray ağır taştır. Kimse Galatasaraylıların total zekası ile alay etmesin, bunu hafife almasın. Bunu hafife alanlar tarihin çöplüğüne gömüleceklerdir." diye konuştu.

Derkan’ın bu konuşması, divan ve kulüp üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

Seçim tavsiyesi kararı alındı

Divan kurulu toplantısında, yönetim kuruluna seçime gitmesi yönünde tavsiye kararı alındı.

Üyelerden Hayri Kozak'ın divan kurulunun seçim tavsiyesi alması konusunda öneride bulundu.

Bunun üzere böyle bir karar alabilmek için yeterli çoğunluğun bulunmadığını belirten Derkan, “Alacağımız tavsiye kararının hiçbir bağlayıcılığı yok ama şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde bu tavsiyenin çıkıp çıkmadığını görmek istiyorum.” diye konuştu.

Derkan, sonrasında yönetim kuruluna mayıs ayında olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için tavsiyesi verilmesi amacıyla oylamaya gitti.

Yaklaşık 300 divan kurulu üyesinin katıldığı oylamada, oy birliği ile kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi tavsiyesi kararı çıktı.

İkinci başkan Bengiserp'ten mesaj

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, mayıs ayında seçim yapılması için herhangi bir engel veya aksi irade olmadığını söyledi.

Bengiserp, divan kurulu başkanı Derkan'a gönderdiği mesajda, "Herkes kadar yönetim kurulumuz da bugün yapılması engellenen seçimden son derece rahatsızdır. Konuşmalardan anladığım kadarıyla dün Burak Elmas'ın yapılacak dediği 21-28 Mayıs seçimleri net algılanmamış. Bu tarihte yeni yapılacak seçimle ilgili bir endişe bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Burak başkan sabahtan itibaren önümüzdeki 1 ay içinde yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yürütmektedir. Ben de bu akşam saat 16.00'da yönetim kurulu toplantısı yapılması için çalışmaktayım. Seçimin mayıs ayı içinde yapılması konusunda hiçbir engel veya aksi irade bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bengiserp'in mesajını okuyan Aykutalp Derkan, "Anladığım kadarıyla bizim buradan verdiğimiz güçlü mesaj yerine ulaşmıştır. Bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan birçok divan kurulu üyesi, başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna seçim kararı almamasından dolayı sert eleştiriler yöneltti. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya divan ve kulüp üyesi olarak 500'ü aşkın katılım sağlandı.

"Galatasaray bunu hak etmiyor"

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü divan kurulu toplantısında açıklamada bulunan Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, bugün konuşma kürsüsüne farklı bir amaçla çıkmayı planladığını belirterek, "12 yaşında girdiğim Tevfik Fikret Salonu'nda bu kadar üzücü bir manzara ile hiç karşılaşmadım. Boş sandıklar ve genel kurul iradesiyle seçilmiş yönetim kurulu üyelerinden kimse yok. Galatasaray bunu hak etmiyor. Genel kurul üyeleri olarak bunun altında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son divan kurulu toplantısında bazı önemli konulara dikkati çektiğini anlatan Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Samimiyet eksikliğinden bahsetmiştim. Sayın Burak Elmas'ın şahsında ve ona omuz veren yönetim kurulu nezdinde bunu çok net yaşıyoruz. Samimi değiller. Güven eksikliğinden bahsetmiştim. Boş sandıklar, boş yönetim kurulu masası... Burak Elmas konuşmalarında şeffaf değil, bir ilizyonist gibi davranıyor. Ne söylediği anlaşılmıyor, arkasından ne çıkacağı belli değil. Dün katılmış olduğumuz değerlendirme toplantısında, 21-28 Mayıs tarihlerini önerdik, kendisi prensipte 'olur' dedi. 'Yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirip, haber vereceğim.' dedi. Şimdi soruyorum, hangi yönetim kurulu üyeleri önermiş olduğumuz 21-28 Mayıs tarihlerine 'hayır' dedi ki Sayın Burak Elmas bunu kabul edemedi. O arkadaşların buraya gelip bunun hesabını vermeleri lazım. Çünkü genel kurulu kandırarak seçildiler. Bunun hesabını genel kurul üyeleri olarak soracağız. Şu utanç verici manzarayı unutmayalım, unutturmayalım."

Galatasaray'da tarihi bir günün yaşandığını aktaran Hamamcıoğlu, "Bundan herkesin ders çıkarması lazım. Bir seçim sürecine girmiştik, bugün yapılacaktı. Harici müdahalelerle Galatasaray'ın genel kurul iradesine ipotek konmuştur. Bunun başka tarzı yoktur. Altta yatan sebepler nedir? Acaba bu seçim süreci uzatılarak, bir üçüncü aday ya da başka başkan adayları için mi hazırlık yapılıyor? Bu adayların önünü kesmek doğru olmaz elbette ama bu adaylar şaibe altında kalacaklardır. Bunu şimdiden bilsinler. Galatasaray tetikçilerin elinde esir kalmayacaktır. Bundan herkes emin olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Elmas ve yönetim kuruluna çağrıda bulunan Hamamcıoğlu, "Sayın Başkan Burak Elmas ve değerli arkadaşları, bu kadar istifa çağrısına ve genel kurulun sizi istememesine rağmen burada kalmaya neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Eğer dahilde ve hariçte bir taahhüdünüz varsa bunu bizimle paylaşın, biz genel kurul olarak bu taahhütleri yerine getirir, sizi darda bırakmayız. Ama lütfen bunları bizimle şeffaf olarak paylaşın. Kime ne söz verdiniz de yerine getiremiyorsunuz?" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

"Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz"

Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübünün eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübü kaosa başkan Burak Elmas'ın sürüklediğini ileri sürerek, "Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Dün başkanımızı hepimiz üzüntüyle dinledik. Başkanımız, bu kaosu ortadan kaldırmadan seçime gitmek istemediğini ifade etti. Sevgili Burak başkanım bu kaosa camiayı, kulübü siz soktunuz, siz getirdiniz." diye konuştu.

Son 1 aylık süreçten endişeli olduğunu dile getiren Albayrak, "Sevgili başkanımız bu işlerden haberi olmadığını söylüyor. Sevgili Galatasaraylılar, dakika dakika, isim isim, mekan mekan hepsinden haberim var. Yapma sevgili başkanım. Manzara burada. Bütün Galatasaraylılar görüyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, kulübü mevcut durumdan çıkarmaları gerektiğini aktararak, "Galatasaray'ın zarar görmemesi lazım. Buradan kulübü hep beraber çıkartmalıyız. Buna mecburuz. Bu çatı altındaki herkesin bir görevi var. Ben, elimi taşın altına koyacağım ama bu seçime 2 değerli başkan adayımız girecek. Onların hakkıdır." şeklinde görüş belirtti.

Tartışmaların yaşandığı merhum başkan Mustafa Cengiz döneminde yönetimden istifa etmemesinin nedenini dile getiren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene birçok kişi bana istifa etmemi söyledi, bana kızdı. İstifa edemezdim. Çünkü başkanımız ölüm döşeğindeydi. Mustafa Cengiz'e rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onu yapamazdım. Ben böyle bir insan değilim. Galatasaraylıların bir, birlik, beraber olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin bu işin içinden çıkacağız. Hem Eşref başkanımız hem de Metin başkanımızı tebrik ediyorum. Kaçmadılar, aslanlar gibi ekiplerini kurdular, hazırlıklarını yaptılar, seçime hazırlandılar. Onları destekleyeceğiz ama seçime kadar endişeliyim, huzursuzum. Kalan sürede bu süreci denetleyecek bir mekanizmayla Galatasaray Divan Kurulunun müdahale etmesi lazım."

Futbol takımının geçen sezon gol averajıyla şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan Albayrak, "Bu sene bir ara hepimiz düşme hattındaki 2-3 takımı takip eder duruma geldik. Galatasaray'da böyle bir şey olabilir mi?" diyerek sözlerini tamamladı.