Galatasaray’da sakatlık raporu: Singo’da kanamalı zorlanma tespit edildi, Lemina'nın durumu tetkik sonrası netleşecek

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının ardından sakatlığı bulunan oyuncularına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edildi. Fildişi Sahilli oyuncunun tedavisine başlandı. Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyuna devam edemeyen Mario Lemina'nın ileri tetkikleri de bu akşam tamamlanacak.

Kaan Ayhan ile Berkan Kutlu, günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

Victor Osimhen ise tedavisinin ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.