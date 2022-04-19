Galatasaray'da seçim iptal oldu

10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray kongresine ihtiyati tedbir kararı verdi. Mevcut itibariyle 30 Nisan'da seçim yapılamayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün bu konuda karşı dava açacağı öğrenildi. Galatasaray'da seçimin olması için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor.

Burak Elmas'ın kararı incelemek için yöneticilerle toplantı kararı aldığı bildirildi. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve 26 Mart'taki Divan Heyeti'nin ise 3 gün içerisinde duruşma yapılması talebiyle mahkemeye başvuracağı kaydedildi.

26 Mart'ta yapılan kongreden ‘olağanüstü seçim’ kararı çıkmıştı. Genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi seçim kararı almıştı.

Diğer yandan İstanbul Valiliği, genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Ayrıca eski sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş ve genel kurul üyesi Fırat Devilioğlu da 30 Nisan’daki seçim için tedbir başvurusu yapmıştı.

30 Nisan'da yapılması planlanan seçimde Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk başkanlık için yarışacaktı.