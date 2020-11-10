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Galatasaray'da seçim kararı

Galatasaray, 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.

Galatasaray'da seçim kararı
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, seçime gitme kararı aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yönetim kurulu, oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan genelge çerçevesinde, seçimin yapılabilmesi için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulacak.

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