Galatasaray'da seçim tarihi resmen açıklandı
Galatasaray’da Olağanüstü seçimli Genel Kurul 4 Haziran’da, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 11 Haziran’da gerçekleştirilecek.
Galatasaray, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, seçimin 4 Haziran'da olacağı yeterli çoğunluk olmazsa tarihin 11 Haziran olduğu belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."