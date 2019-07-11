Galatasaray'da seçim yok
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine yönelik alınan tedbir kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi.
Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz yönetiminin seçime gitme zorunluluğu da ortadan kalktı.
23 Mart'ta yapılan Mali Genel Kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmeyen Sarı-kırmızılı yönetim karara tedbir koydurmuş ve görevine devam etmişti.
Tüzük gereği seçime gidilmesi gerektiğini savunan bazı üyeler konuyu mahkemeye taşımıştı.
Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme, ibrasızlığa konulan tedbirin devamına karar verdi.
Tedbir kararının devam etmesiyle birlikte Mustafa Cengiz ve yönetimi görevine devam edebilecek.
Kaynak: AA