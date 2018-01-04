Galatasaray'da Terim'in yardımcıları belli oluyor
Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı antrenör kadrosu, devre arası kampı öncesi netleşiyor.
Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim'in yardımcı antrenör kadrosu, devre arası kampı öncesi netleşiyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray takımında yardımcı antrenörlük görevleri için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel'le görüşmelerin başladığı ifade edildi.
Fatih Terim, göreve başlamasının ardından ilk olarak A Milli Takımı'da birlikte çalıştığı Levent Şahin'i teknik kadrosuna dahil ederken, Hasan Şaş ve Ümit Davala ile de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelmişti.
Öte yandan, sarı-kırmızılı ekipte kaleci antrenörlüğünü üstlenecek Taffarel ise sosyal medya üzerinden bu gelişmeyi dün ilan etmişti.
Kaynak: AA