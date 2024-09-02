Galatasaray'da 'transfer bombası'... Napoli ile anlaşıldı, sıra Osimhen'de: Anlaşma an meselesi!

Galatasaray, yaz transfer döneminin son günlerinde büyük bir hamle yaparak Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu: Napoli ile anlaşıldı, Osimhen ikna edilecek

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti ve sarı-kırmızılı ekip, bu akşam oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Galatasaray yönetimi, Osimhen'i ikna etmek için bizzat oyuncunun yanına gitti ve anlaşma sağlanması halinde yıldız oyuncuyu sağlık kontrolü için kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferini tamamlayarak sezonun en büyük transferini yapmayı planlıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray’ın Avrupa sahnesindeki iddiası da büyük ölçüde artacak.

Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla Serie A'da gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Fabrizio Romano: Prensipte anlaşıldı

İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano ise konuya dair yaptığı X paylaşımında Napoli ve Galatasaray'ın prensipte anlaştığını duyurdu. Romano, Galatasaray heyetinin ilerleyen saatlerde Napoli'de Osimhen ile bir araya geleceğini ve tarafların transfere son yeşil ışığı yakacağını belirtti.

Victor Osimhen kimdir?

Victor Osimhen, 29 Aralık 1998 doğumlu Nijeryalı futbolcudur. Kariyerine Nijerya'da başlayan Osimhen, genç yaşta dikkat çekici bir performans sergileyerek Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Transfermarket verilerine göre güncel olarak 100 milyon Euro değere sahip olan Victor Osimhen, ilk büyük çıkışını Almanya Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla yaptı. Daha sonra Belçika'da Charleroi'de ve Fransa'da Lille'de oynadı. Lille'deki başarılı sezonunun ardından, 2020 yılında İtalya'nın Napoli kulübüne transfer oldu.

Napoli'de oynadığı süre boyunca Serie A'da en etkili forvetlerden biri haline geldi. Güçlü fiziği, hız, bitiricilik ve hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çeken Osimhen, hem ligde hem de Avrupa'da birçok önemli gol kaydetti. 2022-2023 sezonunda Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıyan en önemli isimlerden biri oldu. Ayrıca, Nijerya milli takımının da önemli oyuncularından biridir.