Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor: Sandıklar açılıyor

oplam 24 sandıkta 8 bin 862 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Oy verme işlemi saat 15.00 itibariyle sona erdi. Seçimde 4 bin 459 kişi oy kullandı. Sonuçlar açıklanıyor...

Açılan sandıklar itibarıyla sonuçlar şöyle:

1. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76

DURSUN ÖZBEK: 97

2. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114

DURSUN ÖZBEK: 108

3. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99

DURSUN ÖZBEK: 92

4. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106

DURSUN ÖZBEK: 86

5. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122

DURSUN ÖZBEK: 63

6. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121

DURSUN ÖZBEK: 71

7. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95

DURSUN ÖZBEK: 80

8. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85

DURSUN ÖZBEK: 91

9. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85

DURSUN ÖZBEK: 91

9. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64

DURSUN ÖZBEK: 65

10. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93

DURSUN ÖZBEK: 74

11. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70

DURSUN ÖZBEK: 81

12. SANDIK

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98

DURSUN ÖZBEK: 84

TOPLAM

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 1146

DURSUN ÖZBEK: 993

103. Dönem Yönetimi seçiliyor

Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Asena Yılmazkaya Dinçbaylı seçildi.

Eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.

Oy verme işlemi başladı

Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 2 yılda yönetecek ekibin belirleneceği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 24 sandık hazırlandı.

Genel kurulda kayıtları açık olup, aidatlarını yatırmış 8 bin 862 üyenin saat 15.00'e kadar oy kullanma hakkı bulunuyor. Tüzüğe göre kulüp çalışanı durumundaki üyeler ise oy veremeyecek.

Kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Oyunu kullanan Dursun Özbek, seçimin gecikmeli yapıldığına değinerek, "Biraz gecikmiş bir seçim ama Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Kim seçilirse seçilsin sonuçta Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Seçilecek kim olursa olsun ona başarılar diliyorum. Galatasaray için inşallah güzel günler yakında." diye konuştu.

Eşref Hamamcıoğlu ise çok önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirterek, "Bugün Galatasaray için tarihi bir seçim. Galatasaraylılar, hür, bağımsız Galatasaray için destek ve karar verecek. Çok değerli bir konsorsiyum ile yarışıyoruz. Bu zamana kadar yarışımız Galatasaray'a yakışır bir kalitede geçti. Beklentimiz büyük. Bize olan teveccüh kendini koridorlarda, sınıflarda ve bahçede gösteriyor. Umarım başladığımız gibi seçimi önde bitiririz." ifadelerini kullandı.