Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek
Galatasaray'ın 103. dönem yönetimi ve yeni başkanı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda belli oldu. Oy sayımında sürekli yakın seyreden sonuçların ardından Dursun Özbek, Galatasaray'daki ikinci döneminde 39. başkan olarak seçildi.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulun sonucunda Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni başkanı oldu. Başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Özbek, sarı kırmızılı camianın 39. başkanı oldu.
24 sandıkta 4.459 üyenin oy kullandığı seçimlerin sonucunda 4.281 geçerli oyun 2.208'ini aldı. Rakibi Eşref Hamamcıoğlu ise 2.073 oyda kaldı.
Dursun Özbek'in yönetici kadrosu şöyle:
Yönetim Kurulu:
Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.
Denetim Kurulu:
Asil: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu.
Yedek: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç.
Sicil Kurulu:
Asil: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan.
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Yakup Peker.
Disiplin Kurulu:
Asil: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.
Yedek: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen
Açılan sandıklar itibarıyla sonuçlar şöyle:
1. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76
DURSUN ÖZBEK: 97
2. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114
DURSUN ÖZBEK: 108
3. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99
DURSUN ÖZBEK: 92
4. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106
DURSUN ÖZBEK: 86
5. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122
DURSUN ÖZBEK: 63
6. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121
DURSUN ÖZBEK: 71
7. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95
DURSUN ÖZBEK: 80
8. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
DURSUN ÖZBEK: 91
9. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
DURSUN ÖZBEK: 91
9. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64
DURSUN ÖZBEK: 65
10. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93
DURSUN ÖZBEK: 74
11. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70
DURSUN ÖZBEK: 81
12. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98
DURSUN ÖZBEK: 84
13. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 87
DURSUN ÖZBEK: 87
14. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 75
DURSUN ÖZBEK: 79
15. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 60
DURSUN ÖZBEK: 92
16. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 81
DURSUN ÖZBEK: 79
17. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 74
DURSUN ÖZBEK: 82
18. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 80
DURSUN ÖZBEK: 94
19. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 92
DURSUN ÖZBEK: 103
20. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 79
DURSUN ÖZBEK: 134
21. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 79
DURSUN ÖZBEK: 100
22. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76
DURSUN ÖZBEK: 94
23. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 59
DURSUN ÖZBEK: 155
24. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
DURSUN ÖZBEK: 116
TOPLAM (Beyaz oylar dahil)
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 2208
DURSUN ÖZBEK: 2073
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