ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme

Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Galatasaray Kulübü, futbol takımına 75 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon lira ödenerek, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve ulusal kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.