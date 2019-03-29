Galatasaray'dan 75 milyon lira ödeme
Sarı-kırmızılı kulüp, yapılan ödemeyle UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, futbol takımına 75 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon lira ödenerek, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve ulusal kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.