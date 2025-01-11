Galatasaray'dan Ali Koç göndermeli karaborsa bilet açıklaması!

Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa bilet iddialarına ilişkin yargı kararının ardından sert bir açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kesinleştiğini duyuran sarı-kırmızılı kulüp, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Başkanımız Dursun Aydın Özbek’in başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir somut bilgi veya belgeye ulaşılamamış ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Bu karar, yargı süreci sonunda kesinleşmiştir” denildi.

Söz konusu iddiaların sosyal medya üzerinden yayılan asılsız bilgilerle gündeme getirildiğine ifade eden sarı-kırmızılılar, iddialara ilişkin hukuki sürecin devam edeceği vurgulandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un konuya dair ifadelerine de sert bir şekilde tepki gösterilen açıklamada, “Rakip kulübün başkanı ve destekçileri tarafından gündeme getirilen iddialar, yargıya müdahale çabasıdır. Sahadaki başarısızlıklarını bu tür spekülasyonlarla örtbas etmeye çalışmaları Türk spor kamuoyunun takdirindedir” ifadelerini kullandı.