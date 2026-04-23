Galatasaray'dan atama tepkisi: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu ile tüm ilişkilerin askıya alındığı duyuruldu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.