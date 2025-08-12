Galatasaray'dan ayrılan Morata'dan taraftara teşekkür, yönetime sert tepki: Haklarım ödenmedi, rakamlar yanlış!

Galatasaray ile yollarını ayıran ve İtalya’nın Milan takımına geri dönen Alvaro Morata, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında duygusal ifadeler ve sert tepkiler verdi.

Taraftarlara ve Türkiye halkına teşekkür eden İspanyol golcü, İstanbul’da gördüğü sıcak karşılamayı ve desteği “kariyerimin en olağanüstü anlarından biri” olarak tanımladı.

Ancak Morata, kulüpte yaşadığı deneyimlerin aynı derecede olumlu olmadığını vurguladı. “Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum” diyen Morata, bazı sözlerin tutulmadığını, temel değerlere saygı gösterilmediğini ve haklarının ödenmediğini belirtti.

“Kabul edilemez”

Yayınlanan rakamların doğru olmadığını savunan Morata, “Maaşımın bir kısmından ve kazandığım sözleşme haklarından vazgeçmek zorunda kaldım. Verilen taahhütler yerine getirilmedi. Kazanılanları tanımamak ve telafi etmemek, benim için kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“İstanbul hep kalbimde olacak”

İstanbul’un ve Galatasaray taraftarının her zaman kalbinde olacağını belirten İspanyol futbolcu, “Taraftarlara yaşananların gerçek açıklamasını vermenin doğru olduğuna inanıyorum. Teknik direktöre ve muhteşem kadrosuna teşekkür ederim. Galatasaray tarih yazmaya devam edecektir” sözleriyle mesajını tamamladı.