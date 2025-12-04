Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç ihbarı
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran hakkında Anadolu Adliyesi'ne taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertlilerin golünü atan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketten dolayı sarı-kırmızılılar, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran ile ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA