Galatasaray'dan Jhon Duran hakkında suç ihbarı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakanın 90+5. dakikasında sarı-lacivertlilerin golünü atan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın gol sevinci sırasında yaptığı hareketten dolayı sarı-kırmızılılar, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran ile ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.