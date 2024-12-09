Galatasaray’dan sakatlık açıklaması: Barış Alper ve Osimhen'in durumu ciddi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen’in sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, rakip takım oyuncusu Rey Manaj’ın sert müdahalesine maruz kalan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildi.

Kulübün sponsor hastanesi Medicana’da gerçekleştirilen MR ve BT tetkiklerinin ardından genç futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Osimhen de sakatlandı

Sivasspor maçında ağrı hissederek oyunu terk eden Victor Osimhen’in yapılan kontrollerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Kulüp, her iki futbolcunun da tedavi süreçlerinin başlatıldığını, sahalara dönüş süreleri konusunda ise herhangi bir zamanlama vermekten kaçındı. Yoğun maç takvimi göz önünde bulundurularak, futbolcuların klinik durumlarına göre hareket edileceği bildirildi.

Zorlu fikstürde eksikler endişe veriyor

Galatasaray, yoğun maç programında sakat oyuncularının eksikliğini derinden hissedebilir. Teknik heyet, tedavi sürecini yakından takip ederken, iki oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi için çalışmaların hızla sürdüğü ifade edildi.