Galatasaray'dan şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın liderlik koltuğunda oturduğu ligde henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayan Özbek, matematiksel olarak şampiyonluk kesinleşmeden yapılacak kutlamaların kulübe fayda getirmeyeceğini söyledi.

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Swissotel Bosphorus’ta düzenlediği kahvaltı organizasyonunda konuşan Özbek, “Galatasaray yönetimi olarak sahada kalmaya, konsantrasyonumuzu bozmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzde 5 kritik maç var. Her biri bizim için final niteliğinde” dedi.

"Hayalci değiliz, gerçekçiyiz"

Futbolculara ve teknik heyete şampiyonluk kazanılmadan hiçbir şeyin kesin olmadığını ilettiklerini belirten Özbek, “Şampiyonluğu matematiksel olarak kazandıktan sonra ne gerekiyorsa o zaman konuşulmalı. Hayalci değiliz, gerçekçiyiz. Mücadelemize lig yeni başlamış gibi devam ediyoruz. Sahanın dışındaki tartışmalarda yer almayacağız” şeklinde konuştu.

RAMS Park’ta yeni ışıklandırma geliyor

Stadın yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Dursun Özbek, RAMS Park’taki yeni ışıklandırma sisteminin kısa süre içinde tamamlanacağını açıkladı. “İhalemizi yaptık. Belki lig bitmeden bazı maçlarda yeni ışıklandırmayı göreceğiz. Taraftarlarımız için keyifli bir sistem getiriyoruz” dedi.

Tüm branşlara destek mesajı

Açıklamasında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne kalmasını da değerlendiren Özbek, “Başarılı bir sezon geçiriyorlar. Aynı şekilde voleybol takımımız da iyi durumda. Tüm sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Galatasaray’ın misyonuna uygun olarak her branşta sonuna kadar mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Futbol takımıyla ilgili kendisine yöneltilen, “Size haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Bu konuda yorum yapmam. Sadece sahada mücadele ederim ve başarı için elimden geleni yaparım” şeklinde cevap verdi.